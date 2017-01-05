05.01.2017, 09:55 - Статьи
Мы будем и дальше делать всё, чтобы поддержать материнство и детство – Коков. В Нальчике состоялось торжественное открытие Республиканского перинатального центра

В Нальчике состоялось торжественное открытие одного из самых масштабных и значимых объектов– Республиканского перинатального центра. Сдача его в эксплуатацию – важный шаг в укреплении регионального здравоохранения, выход на принципиально новый уровень медицинского обслуживания.

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05.01.2017, 09:54 - Статьи
Ю.А. Коков вручил государственные награды Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики

Ю.А. Коков вручил государственные награды Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики.

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05.01.2017, 09:54 - Статьи
Глава КБР Юрий Коков в канун Нового года встретился с ветеранами войны и труда, выдающимися спортсменами республики

В канун Нового года в Доме Правительства Глава КБР Ю.А. Коков встретился с ветеранами войны и труда, выдающимися спортсменами республики.

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05.01.2017, 09:53 - Статьи
Посетить новую пони-ферму в Нальчике могут все желающие

Для четырёх пони, подаренных Главой КБР специализированному Дому ребёнка в Нальчике, создана необходимая инфраструктура. В помещении для животных обустроено шесть утеплённых денников, где поддерживается оптимальный температурный режим, предусмотрен прогулочный загон.

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05.01.2017, 09:53 - Статьи
Состояние общественного пассажирского транспорта обсудили в Парламенте КБР

По инициативе комитета Парламента КБР по промышленности, транспорту, связи и дорожному хозяйству под председательством Владимира Гугова в стенах законодательного органа состоялось заседание «круглого стола», посвящённое проблемам и перспективам развития общественного пассажирского транспорта в республике.

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05.01.2017, 09:50 - Статьи
Подари улыбку детям

Для воспитанников республиканского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Намыс» Министерства труда, занятости и социальной защиты КБР руководитель проекта «Фонд поддержки молодёжных инициатив» Екатерина Суркова совместно с инструктором по зумба-фитнес Индирой Кейтука и праздничным агентством «Пинни-Бум» организовала благотво

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05.01.2017, 09:49 - Статьи
Будьте здоровы!

В преддверии Нового года в Республиканском эндокринологическом центре прошла традиционная ежегодная благотворительная акция Детского фонда КБР «Детский диабет».

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05.01.2017, 09:49 - Статьи
Капля добра в благое дело

Сотрудники уголовно-исполнительной инспекции УФСИН России по КБР и Ассоциация женщин-руководителей КБР организовали благотворительную акцию «Новогодняя ёлка» для  детей с ограниченными возможностями здоровья, которая проводилась в Нальчике. Для 80 детей это праздничное мероприятие стало
настоящей сказкой. 

Читать далее

Все статьи

Мы будем и дальше делать всё, чтобы поддержать материнство и детство – Коков. В Нальчике состоялось торжественное открытие Республиканского перинатального центра

5 января, 2017 - 09:55

В Нальчике состоялось торжественное открытие одного из самых масштабных и значимых объектов– Республиканского перинатального центра. Сдача его в эксплуатацию – важный шаг в укреплении регионального здравоохранения, выход на принципиально новый уровень медицинского обслуживания.

Ю.А. Коков вручил государственные награды Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики

5 января, 2017 - 09:54

Ю.А. Коков вручил государственные награды Российской Федерации и Кабардино-Балкарской Республики.

Глава КБР Юрий Коков в канун Нового года встретился с ветеранами войны и труда, выдающимися спортсменами республики

5 января, 2017 - 09:54

В канун Нового года в Доме Правительства Глава КБР Ю.А. Коков встретился с ветеранами войны и труда, выдающимися спортсменами республики.

Посетить новую пони-ферму в Нальчике могут все желающие

5 января, 2017 - 09:53

Для четырёх пони, подаренных Главой КБР специализированному Дому ребёнка в Нальчике, создана необходимая инфраструктура. В помещении для животных обустроено шесть утеплённых денников, где поддерживается оптимальный температурный режим, предусмотрен прогулочный загон.

Состояние общественного пассажирского транспорта обсудили в Парламенте КБР

5 января, 2017 - 09:53

По инициативе комитета Парламента КБР по промышленности, транспорту, связи и дорожному хозяйству под председательством Владимира Гугова в стенах законодательного органа состоялось заседание «круглого стола», посвящённое проблемам и перспективам развития общественного пассажирского транспорта в республике.

Доблестный труд токаря и сварщика

5 января, 2017 - 09:51

Работники машиностроительного завода «Троттер» (г. Чегем)– токарь Мухарби Дацерхоев и сварщик Аслан Кармоков – награждены медалями «За доблестный труд» Союза машиностроителей России.
Решение о награждении принято председателем общественной организации машиностроителей Сергеем Чемезовым по представлению Кабардино-Балкарского регионального отделения.

На общественном контроле

5 января, 2017 - 09:51

Уведомление секретаря Общественной палаты Российской Федерации о начале процедуры выдвижения кандидатур в состав общественной наблюдательной комиссии Межрегиональным, региональным общественным объединениям сообщаю, что в соответствии с Федеральным законом от 10 июня 2008 г.

Чемпионы поддержали декларацию

5 января, 2017 - 09:50

В преддверии Нового года ледовый каток в одном из торгово-развлекательных центров в Нальчике стал татами и местом встречи звёзд российского и мирового спорта на юношеском турнире по дзюдо.

Подари улыбку детям

5 января, 2017 - 09:50

Для воспитанников республиканского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Намыс» Министерства труда, занятости и социальной защиты КБР руководитель проекта «Фонд поддержки молодёжных инициатив» Екатерина Суркова совместно с инструктором по зумба-фитнес Индирой Кейтука и праздничным агентством «Пинни-Бум» организовала благотворительную акцию «Подари улыбку детям».

Будьте здоровы!

5 января, 2017 - 09:49

В преддверии Нового года в Республиканском эндокринологическом центре прошла традиционная ежегодная благотворительная акция Детского фонда КБР «Детский диабет».

Капля добра в благое дело

5 января, 2017 - 09:49

Сотрудники уголовно-исполнительной инспекции УФСИН России по КБР и Ассоциация женщин-руководителей КБР организовали благотворительную акцию «Новогодняя ёлка» для  детей с ограниченными возможностями здоровья, которая проводилась в Нальчике. Для 80 детей это праздничное мероприятие стало
настоящей сказкой. 

Малыши всегда рады гостям

5 января, 2017 - 09:48

Сотрудники Управления вневедомственной охраны по Нальчику – филиал УВО войск национальной гвардии России по КБР поздравили воспитанников Дома ребёнка.
На новогодний утренник сотрудники вневедомственной охраны со старшим заместителем командира батальона УВО по Нальчику майором полиции Асланбеком Улимбашевым пришли к детям с подарками, сладостями и поздравлениями.

Дед Мороз регулировал переход

5 января, 2017 - 09:48

На центральные улицы и площади Нальчика вышли полицейские Дед Мороз и Снегурочка с новогодними поздравлениями и призывом присоединения к новой социальной кампании Госавтоинспекции «Сложности перехода».

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