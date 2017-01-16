16.01.2017, 10:20 - Статьи
Новый законопроект определит основы организации охраны здоровья граждан

Состоялось первое в рамках весенней сессии заседание президиума законодательного органа под председательством спикера Татьяны Егоровой.

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16.01.2017, 10:19 - Статьи
С праздником, работники СМИ!

13 января в фойе Дома печати работников СМИ поздравили с профессиональным праздником. Самые искренние пожелания и слова благодарности звучали в этот день в обители журналистов.

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16.01.2017, 10:16 - Статьи
Чем запомнился 2016 год
Январь
• В республике прошла международная молодёжная студенческая олимпиада искусств  «Созвездие талантов», собравшая коллективы из Армении, Абхазии, Грузии, Монголии, Казахстана, Украины и России.
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16.01.2017, 10:15 - Статьи
Эстафета профессионального мастерства
«Праздник профессионального мастерства, блестящий полёт фантазии, яркое молодёжное творчество» – так отзывались зрители о моделях одежды, изготовленных студентами Нальчикского колледжа лёгкой промышленности.
 
Профессиональные разряды студентам
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16.01.2017, 10:15 - Статьи
Ещё не волшебники, но уже учатся

Любой праздник является  поводом для того, чтобы снова  прочувствовать   предвкушение чуда и сказки. Таким чудом, организованным собственными руками, решили поделиться  студенты колледжа культуры и  искусств Северо-Каказского государственного  института искусств с малышами из Дома ребёнка.

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16.01.2017, 10:14 - Статьи
Первые съёмки, первые фильмы

Владимир Лаптырев, приехавший в Нальчик в 1926 году и уже имевший опыт работы киномехаником, сначала ездил по Кабардино-Балкарии с кинопередвижкой, показывал фильмы в сёлах, а вернувшись в столицу республики, с головой ушёл в занятие фотографией.

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16.01.2017, 10:13 - Статьи
Когда испытывалось мужество

В книжном издательстве «Эльбрус» вышел сборник очерков заслуженного журналиста КБР Алия Кульбаева на балкарском языке «Когда испытывалось мужество». Автор – один из старейших мастеров слова, многие годы проработавший в газете «Заман» («Коммунизмге жол»).

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16.01.2017, 10:13 - Статьи
Главное – постараться

Если верить огромному количеству современных телешоу и статьям из модных журналов, занятия спортом и приведение своей фигуры в порядок – вещи просто необходимые. Но жизнь реальной женщины мало похожа на телепередачу. Однако это не повод опускать руки – спорт и правильное питание вполне совместимы с работой и делами по дому.

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Все статьи

Новый законопроект определит основы организации охраны здоровья граждан

16 января, 2017 - 10:20

Состоялось первое в рамках весенней сессии заседание президиума законодательного органа под председательством спикера Татьяны Егоровой.

С праздником, работники СМИ!

16 января, 2017 - 10:19

13 января в фойе Дома печати работников СМИ поздравили с профессиональным праздником. Самые искренние пожелания и слова благодарности звучали в этот день в обители журналистов.

Отремонтировано почти 500 километров «воздушек»

16 января, 2017 - 10:19

По итогам работы на воздушных линиях электропередачи филиалом МРСК Северного Кавказа – «Каббалкэнерго» в прошлом году отремонтировано 494,3 км ЛЭП различного класса напряжения.

Вниманию граждан и предприятий Кабардино-Балкарской Республики!

16 января, 2017 - 10:18

В Кабардино-Балкарской Рес-публике продолжается работа комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции. Министерство промышленности и торговли КБР, являющееся аппаратом комиссии, выполняет функции по координации её деятельности и обеспечению эффективности взаимодействия между министерствами и ведомствами, входящими в её состав.

Пенсионная система в 2017 году

16 января, 2017 - 10:18
В пенсионной системе России  произойдёт ряд событий и изменений, которые коснутся всех участников системы обязательного пенсионного страхования: нынешних и будущих пенсионеров, а также работодателей.
 
Повышение пенсий и социальных выплат
 

Если отозвана лицензия

16 января, 2017 - 10:17
В 2015-2016 гг. Центробанк аннулировал лицензии на осуществление деятельности по обязательному пенсионному страхованию 35 негосударственных пенсионных фондов, которыми были назначены выплаты из средств пенсионных накоплений 78 558 пенсионерам.

Чем запомнился 2016 год

16 января, 2017 - 10:16
Январь
• В республике прошла международная молодёжная студенческая олимпиада искусств  «Созвездие талантов», собравшая коллективы из Армении, Абхазии, Грузии, Монголии, Казахстана, Украины и России.
• В селе Ново-Полтавское Прохладненского района  в общеобразовательной школе им. И. Радченко открыта дополнительная дошкольная группа.

Созидатель во все времена

16 января, 2017 - 10:16

Мы, группа ветеранов потребительской кооперации Кабардино-Балкарской республики, хотим выразить глубокое уважение и поздравить с 65-летним юбилеем, который состоится 15 января, нашего друга, соратника, замечательного человека, бывшего председателя   правления Каббалкреспотребсоюза   Анатолия Ханова.

Эстафета профессионального мастерства

16 января, 2017 - 10:15
«Праздник профессионального мастерства, блестящий полёт фантазии, яркое молодёжное творчество» – так отзывались зрители о моделях одежды, изготовленных студентами Нальчикского колледжа лёгкой промышленности.
 
Профессиональные разряды студентам

Ещё не волшебники, но уже учатся

16 января, 2017 - 10:15

Любой праздник является  поводом для того, чтобы снова  прочувствовать   предвкушение чуда и сказки. Таким чудом, организованным собственными руками, решили поделиться  студенты колледжа культуры и  искусств Северо-Каказского государственного  института искусств с малышами из Дома ребёнка.

Первые съёмки, первые фильмы

16 января, 2017 - 10:14

Владимир Лаптырев, приехавший в Нальчик в 1926 году и уже имевший опыт работы киномехаником, сначала ездил по Кабардино-Балкарии с кинопередвижкой, показывал фильмы в сёлах, а вернувшись в столицу республики, с головой ушёл в занятие фотографией. Вместе с такими же любителями Александром Королёвым и Анатолием Рощупкиным учился фотографировать и проявлять плёнку.

В подтверждение престижности профессии

16 января, 2017 - 10:14

Хорошая новость для работников средств массовой информации России пришла недавно из Подмосковья. Теперь все государственные музеи Подмосковья бесплатны для журналистов. Пропускать свободно представителей СМИ в музеи по официальным пресс-картам и удостоверениям – это общемировая практика.

Когда испытывалось мужество

16 января, 2017 - 10:13

В книжном издательстве «Эльбрус» вышел сборник очерков заслуженного журналиста КБР Алия Кульбаева на балкарском языке «Когда испытывалось мужество». Автор – один из старейших мастеров слова, многие годы проработавший в газете «Заман» («Коммунизмге жол»).

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