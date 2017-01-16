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16.01.2017, 10:20
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Статьи
Состоялось первое в рамках весенней сессии заседание президиума законодательного органа под председательством спикера Татьяны Егоровой.
16.01.2017, 10:19
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Статьи
13 января в фойе Дома печати работников СМИ поздравили с профессиональным праздником. Самые искренние пожелания и слова благодарности звучали в этот день в обители журналистов.
16.01.2017, 10:16
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Статьи
Январь
• В республике прошла международная молодёжная студенческая олимпиада искусств «Созвездие талантов», собравшая коллективы из Армении, Абхазии, Грузии, Монголии, Казахстана, Украины и России.
16.01.2017, 10:15
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Статьи
«Праздник профессионального мастерства, блестящий полёт фантазии, яркое молодёжное творчество» – так отзывались зрители о моделях одежды, изготовленных студентами Нальчикского колледжа лёгкой промышленности.
Профессиональные разряды студентам
16.01.2017, 10:15
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Статьи
Любой праздник является поводом для того, чтобы снова прочувствовать предвкушение чуда и сказки. Таким чудом, организованным собственными руками, решили поделиться студенты колледжа культуры и искусств Северо-Каказского государственного института искусств с малышами из Дома ребёнка.
16.01.2017, 10:14
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Статьи
Владимир Лаптырев, приехавший в Нальчик в 1926 году и уже имевший опыт работы киномехаником, сначала ездил по Кабардино-Балкарии с кинопередвижкой, показывал фильмы в сёлах, а вернувшись в столицу республики, с головой ушёл в занятие фотографией.
16.01.2017, 10:13
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Статьи
В книжном издательстве «Эльбрус» вышел сборник очерков заслуженного журналиста КБР Алия Кульбаева на балкарском языке «Когда испытывалось мужество». Автор – один из старейших мастеров слова, многие годы проработавший в газете «Заман» («Коммунизмге жол»).
16.01.2017, 10:13
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Статьи
Если верить огромному количеству современных телешоу и статьям из модных журналов, занятия спортом и приведение своей фигуры в порядок – вещи просто необходимые. Но жизнь реальной женщины мало похожа на телепередачу. Однако это не повод опускать руки – спорт и правильное питание вполне совместимы с работой и делами по дому.
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16 января, 2017 - 10:20
Состоялось первое в рамках весенней сессии заседание президиума законодательного органа под председательством спикера Татьяны Егоровой.
16 января, 2017 - 10:19
13 января в фойе Дома печати работников СМИ поздравили с профессиональным праздником. Самые искренние пожелания и слова благодарности звучали в этот день в обители журналистов.
16 января, 2017 - 10:19
По итогам работы на воздушных линиях электропередачи филиалом МРСК Северного Кавказа – «Каббалкэнерго» в прошлом году отремонтировано 494,3 км ЛЭП различного класса напряжения.
16 января, 2017 - 10:18
В Кабардино-Балкарской Рес-публике продолжается работа комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции. Министерство промышленности и торговли КБР, являющееся аппаратом комиссии, выполняет функции по координации её деятельности и обеспечению эффективности взаимодействия между министерствами и ведомствами, входящими в её состав.
16 января, 2017 - 10:18
В пенсионной системе России произойдёт ряд событий и изменений, которые коснутся всех участников системы обязательного пенсионного страхования: нынешних и будущих пенсионеров, а также работодателей.
Повышение пенсий и социальных выплат
16 января, 2017 - 10:17
В 2015-2016 гг. Центробанк аннулировал лицензии на осуществление деятельности по обязательному пенсионному страхованию 35 негосударственных пенсионных фондов, которыми были назначены выплаты из средств пенсионных накоплений 78 558 пенсионерам.
16 января, 2017 - 10:16
Январь
• В республике прошла международная молодёжная студенческая олимпиада искусств «Созвездие талантов», собравшая коллективы из Армении, Абхазии, Грузии, Монголии, Казахстана, Украины и России.
• В селе Ново-Полтавское Прохладненского района в общеобразовательной школе им. И. Радченко открыта дополнительная дошкольная группа.
16 января, 2017 - 10:16
Мы, группа ветеранов потребительской кооперации Кабардино-Балкарской республики, хотим выразить глубокое уважение и поздравить с 65-летним юбилеем, который состоится 15 января, нашего друга, соратника, замечательного человека, бывшего председателя правления Каббалкреспотребсоюза Анатолия Ханова.
16 января, 2017 - 10:15
«Праздник профессионального мастерства, блестящий полёт фантазии, яркое молодёжное творчество» – так отзывались зрители о моделях одежды, изготовленных студентами Нальчикского колледжа лёгкой промышленности.
Профессиональные разряды студентам
16 января, 2017 - 10:15
Любой праздник является поводом для того, чтобы снова прочувствовать предвкушение чуда и сказки. Таким чудом, организованным собственными руками, решили поделиться студенты колледжа культуры и искусств Северо-Каказского государственного института искусств с малышами из Дома ребёнка.
16 января, 2017 - 10:14
Владимир Лаптырев, приехавший в Нальчик в 1926 году и уже имевший опыт работы киномехаником, сначала ездил по Кабардино-Балкарии с кинопередвижкой, показывал фильмы в сёлах, а вернувшись в столицу республики, с головой ушёл в занятие фотографией. Вместе с такими же любителями Александром Королёвым и Анатолием Рощупкиным учился фотографировать и проявлять плёнку.
16 января, 2017 - 10:14
Хорошая новость для работников средств массовой информации России пришла недавно из Подмосковья. Теперь все государственные музеи Подмосковья бесплатны для журналистов. Пропускать свободно представителей СМИ в музеи по официальным пресс-картам и удостоверениям – это общемировая практика.
16 января, 2017 - 10:13
В книжном издательстве «Эльбрус» вышел сборник очерков заслуженного журналиста КБР Алия Кульбаева на балкарском языке «Когда испытывалось мужество». Автор – один из старейших мастеров слова, многие годы проработавший в газете «Заман» («Коммунизмге жол»).