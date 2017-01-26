26.01.2017, 09:43 - Статьи
Повысить эффективность борьбы с преступностью по всем направлениям. Юрий Коков принял участие в работе расширенного заседания коллегии МВД по КБР

Глава Кабардино-Балкарии принял участие в работе расширенного заседания коллегии МВД по КБР по результатам оперативно-служебной деятельности за 2016 год.

Читать далее
26.01.2017, 09:41 - Статьи
Республика готовится к празднованию юбилея нейтринной обсерватории

В этом году отмечается 50 лет с момента создания Баксанской нейтринной обсерватории Института ядерных исследований РАН. В этой связи в декабре 2016 года распоряжением Правительства КБР был создан организационный комитет по оказанию содействия в проведении мероприятий, посвящённых этой дате.

Читать далее
26.01.2017, 09:37 - Статьи
Уровень безработицы остаётся одним из самых низких в СКФО
Итоговое заседание коллегии Министерства труда, занятости и социальной защиты КБР провёл министр Альберт Тюбеев. В её работе приняла участие председатель Общественного совета при министерстве Галина Егорова.
Оплата труда
Читать далее
26.01.2017, 09:35 - Статьи
Торговля – важнейшая отрасль экономики

Общественный совет при Председателе Парламента КБР рассмотрел вопрос о ходе реализации Закона КБР «О государственном регулировании торговой деятельности в КБР».
Заседание прошло с участием депутатов законодательного органа республики, членов Совета ветеранов при Парламенте КБР, руководителей заинтересованных министерств и ведомств.

Читать далее
26.01.2017, 09:33 - Статьи
Ветераны всегда в строю

Совет ветеранов Пограничного управления ФСБ России по КБР образован в 2008 году и насчитывает на данный момент свыше 50 человек. Несмотря на статус пенсионеров, ветераны границы ведут социально активный образ жизни.

Читать далее
26.01.2017, 09:32 - Статьи
В УФСИН определены основные задачи

В УФСИН России по КБР под председательством начальника управления полковника внутренней службы Мухамеда Маржохова состоялось расширенное заседание коллегии, на котором подведены итоги оперативно-служебной и производственно-хозяйственной деятельности за 2016 год и определены приоритетные задачи на предстоящий период.

Читать далее
26.01.2017, 09:30 - Статьи
Улучшена подготовка кандидатов на службу

Министр внутренних дел по КБР генерал-лейтенант полиции Игорь Ромашкин провёл совещание с участием руководителей подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции, на котором рассмотрены итоги оперативно-служебной деятельности в 2016 году и намечены задачи на предстоящий год.

Читать далее
26.01.2017, 09:29 - Статьи
Чёткая параллель

Имя Андзора Емкужа известно далеко за пределами Кабардино-Балкарии. Талантливый режиссёр, сценарист, клипмейкер поставил несколько резонансных спектаклей и снял нашумевший клип «Едем, едем на дискотеку».
Родители нашего гостя не имели отношения к театру, но отец Андзора косвенным образом повлиял на его выбор профессии.

Читать далее

Все статьи

Повысить эффективность борьбы с преступностью по всем направлениям. Юрий Коков принял участие в работе расширенного заседания коллегии МВД по КБР

26 января, 2017 - 09:43

Глава Кабардино-Балкарии принял участие в работе расширенного заседания коллегии МВД по КБР по результатам оперативно-служебной деятельности за 2016 год.

Республика готовится к празднованию юбилея нейтринной обсерватории

26 января, 2017 - 09:41

В этом году отмечается 50 лет с момента создания Баксанской нейтринной обсерватории Института ядерных исследований РАН. В этой связи в декабре 2016 года распоряжением Правительства КБР был создан организационный комитет по оказанию содействия в проведении мероприятий, посвящённых этой дате.
Первое заседание оргкомитета провёл вчера Председатель Правительства КБР Алий Мусуков.

Уровень безработицы остаётся одним из самых низких в СКФО

26 января, 2017 - 09:37
Итоговое заседание коллегии Министерства труда, занятости и социальной защиты КБР провёл министр Альберт Тюбеев. В её работе приняла участие председатель Общественного совета при министерстве Галина Егорова.
Оплата труда

Торговля – важнейшая отрасль экономики

26 января, 2017 - 09:35

Общественный совет при Председателе Парламента КБР рассмотрел вопрос о ходе реализации Закона КБР «О государственном регулировании торговой деятельности в КБР».
Заседание прошло с участием депутатов законодательного органа республики, членов Совета ветеранов при Парламенте КБР, руководителей заинтересованных министерств и ведомств.

Ветераны всегда в строю

26 января, 2017 - 09:33

Совет ветеранов Пограничного управления ФСБ России по КБР образован в 2008 году и насчитывает на данный момент свыше 50 человек. Несмотря на статус пенсионеров, ветераны границы ведут социально активный образ жизни.

В УФСИН определены основные задачи

26 января, 2017 - 09:32

В УФСИН России по КБР под председательством начальника управления полковника внутренней службы Мухамеда Маржохова состоялось расширенное заседание коллегии, на котором подведены итоги оперативно-служебной и производственно-хозяйственной деятельности за 2016 год и определены приоритетные задачи на предстоящий период.

Молока и мяса стало больше

26 января, 2017 - 09:31

По итогам прошлого года в Зольском районе наблюдается пусть и незначительный, но прирост общей численности сельскохозяйственных животных. Следствием этого является рост производства молока и мяса.

Гранты для животноводов

26 января, 2017 - 09:31

В минувшем году фермерам Баксанского района оказана помощь в получении грантов на сумму более 60 миллионов рублей.
На развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянско-фермерских хозяйств получили гранты восемь человек, поддержка оказана 31 начинающему фермеру.

Улучшена подготовка кандидатов на службу

26 января, 2017 - 09:30

Министр внутренних дел по КБР генерал-лейтенант полиции Игорь Ромашкин провёл совещание с участием руководителей подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции, на котором рассмотрены итоги оперативно-служебной деятельности в 2016 году и намечены задачи на предстоящий год.

Чёткая параллель

26 января, 2017 - 09:29

Имя Андзора Емкужа известно далеко за пределами Кабардино-Балкарии. Талантливый режиссёр, сценарист, клипмейкер поставил несколько резонансных спектаклей и снял нашумевший клип «Едем, едем на дискотеку».
Родители нашего гостя не имели отношения к театру, но отец Андзора косвенным образом повлиял на его выбор профессии.

Наши дети в «Сириусе»

26 января, 2017 - 09:27

Воспитанники лицея для одарённых детей академии творчества «Солнечный город» поделились  впечатлениями о пребывании во всероссийском образовательном центре «Сириус» и рассказали о тонкостях учебного процесса.

Трумгеллер не устаёт побеждать

26 января, 2017 - 09:23

Один из самых выдающихся велосипедистов бывшего СССР Пётр Трумгеллер переехал в Кабардино-Балкарию в начале 60-х годов. В родном Барнауле он занимался лыжными гонками, имел первый взрослый разряд по этому виду спорта. Но судьба уготовила ему встречу, которая изменила всю его дальнейшую жизнь.

Давайте рисовать на льду сюжеты

26 января, 2017 - 09:22

В Нальчике на площади Абхазии стартовал ледовый сезон.  Вновь заработала ледовая арена, установка которой проводится вот уже четвёртый сезон подряд.

Читать далее >>>