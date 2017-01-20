Региональный оператор и капремонт – эти слова всё чаще звучат среди населения. Одни яро призывают не платить, другие платят и уже используют накопленные на счетах средства по назначению. Недоверие жителей г. Майского постепенно отходит на второй план. Первые результаты уже есть.

